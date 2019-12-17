تخرّج 720 شاب وفتاة من برنامج السفارة الأمريكية لدراسة اللغة الانجليزية

احتفلت السفارة الأمريكية في القاهرة بتخرّج 720 شاب وفتاة من برنامج السفارة لدراسة للغة الإنجليزية، وهنأت مستشار الشئون العامة بالسفارة هيلين لافاف الشباب لإتمامهم برنامجاً استثنائياً مدته عامين لدراسة وتطوير مهارات اللغة الانجليزية وهو برنامج المنح المصغّرة للغة الانجليزية أكسس الذي تقدمه السفارة.

وتجمّع خريجو البرنامج من جميع أنحاء مصر فى حفل تخرج بدار الاوبرا المصرية مما أتاح لهم الفرصة للتعرف على الطلاب من المحافظات والمناطق الأخرى، وشهد الحفل مشاركة طلاب من محافظات القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، الاسماعيلية، دمياط، دمنهور،

المنصورة، بنها، بنى سويف، القوص، إسنا، ادفو، أسيوط، المنيا، سوهاج، ملوى، سمالوط، الأقصر، كوم أمبو، النوبة، الغردقة وجنوب سيناء.

وفى كلمتها لخريجي برنامج أكسس قالت وزير مستشار الشئون العامة:" لقد بذلتم الكثير من الجهد على مدار العامين الماضيين لتعلم لغة هى الأكثر استخداما فى العالم وخلال ذلك اكتسبتم الثقة وأصبحتم في وضع أفضل للمنافسة للحصول على فرص التوظف والتعليم التى تتطلب مهارات تواصل باللغة الانجليزية."

وبرعاية السفارة الامريكية تقدّم منحة أكسس تدريب عالى الكفاءة لمدة عامين لتعلم اللغة الانجليزية للطلبة وتتيح لهم فرص المشاركة فى أنشطة غير دراسية لتعلم اللغة واكتساب مهارات القيادة.

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وتعمل السفارة مع ثلاث مؤسسات مشاركة تتضمن الجامعة الأمريكية فى القاهرة وهيئة أمريكا والشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية (أميدايست) والجمعية المصرية لمصادر التعليم، حيث يتولى الشركاء تنفيذ المنحة فى مصر والإشراف على عملية التعلم.

يذكر أن هناك أكثر من 5000 طالب وطالبة من الشباب المصرى المؤهل للاستفادة من البرنامج تعلموا اللغة الأنجليزية من خلال حصولهم على المنحة منذ عام 2006.

كما أن هناك أكثر من 100 ألف طالب تخرجوا من هذه المنحة على مستوى العالم.

