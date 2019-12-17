الصين تدعو الأمم المتحدة إلى تخفيف العقوبات عن بيونج يانج

حضّت الصين اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على تبني مشروع قرار بالإجماع قدمته مع روسيا لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ "يجب استئناف الاتصال والحوار في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى تراجعه". اقرأ أيضاً...بيونج يانج: واشنطن هي من ستختار "هدية عيد الميلاد"

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