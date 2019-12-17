ترامب: واشنطن تراقب كوريا الشمالية "عن قرب"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية بدقة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن في نهاية السنة الجارية لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وقال ترامب "سأشعر بخيبة أمل إذا كان يتم التحضير لأمر ما، وإذا كان الأمر كذلك فسنهتم به"، مؤكداً "نراقب كوريا الشمالية عن قرب".

وكانت كوريا الشمالية أدلت في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تصريحات وحددت لواشنطن مهلة تنتهي في نهاية السنة الجارية، واعدة "بهدية" بمناسبة عيد الميلاد إذا لم يتحقق تقدم.

من جهته، رأى وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أن خطاب بيونج يانج "مقلق"، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية ستجري "على الأرجح" تجربة جديدة لإطلاق صاروخ قبل نهاية السنة الجارية إذا لم يتحقق تقدم مرض لها.

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وكان مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيغون انتقد شروط بيونج يانج لاستئناف المفاوضات النووية معتبراً أنها "عدائية وسلبية وغير ضرورية".

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وقال "من المؤسف أن لهجة هذه التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) واليابان والأصدقاء في أوروبا عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية أبداً"