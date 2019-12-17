مقتل 10 أفراد من عائلة بانفجار قنبلة في أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.
وكان الضحايا على متن سيارة كبيرة في ولاية خوست عندما وقع الانفجار، بحسب مسؤولين.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال لفرانس برس إن من "بين الضحايا خمسة رجال وامرأتان وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة".
وأضاف أنهم كانوا في طريقهم إلى "ولاية لوغار لحضور جنازة".
وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية عادل حيدر الحصيلة وتفاصيل الحادثة بينما أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.
ولا تزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى سحب القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني.
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