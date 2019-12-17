الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت

أصدر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " أن الحكومة الجديدة تضم أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع وأنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيراً للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة.

كما تضم الحكومة الجديدة المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط وزيراً للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيراً للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة وزير دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي والدكتورة غدير محمد محمود اسيري وزيراً للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.

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وكان أمير الكويت قد كلف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة في بادئ الأمر لكنه اعتذر عن قبول التكليف.