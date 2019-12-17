محكمة باكستانية تقضي بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف

قال مسؤول حكومي كبير إن محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان حكمت اليوم الثلاثاء، على الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور.

وقال سلمان نديم مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة "برويز مشرف أدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان".

وجرت محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007.

ويعيش مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وتولى الحكم فيما بعد رئيساً للبلاد، خارج باكستان.

ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعقيب.