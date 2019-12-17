مقتل 14 عاملاً في انفجار منجم في جنوب غرب الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قتل 14 عاملاً في انفجار منجم فحم في جنوب غرب الصين فيما لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وفق السلطات.
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وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث فيما لا تزال عمليات الانقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.
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