مقتل 14 عاملاً في انفجار منجم في جنوب غرب الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قتل 14 عاملاً في انفجار منجم فحم في جنوب غرب الصين فيما لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وفق السلطات. المزيد من الأخبار وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث فيما لا تزال عمليات الانقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.

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