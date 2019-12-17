كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء هونج كونج: نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لوقف العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس وزراء هونج كونج ماثيو تشيونج، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء أعمال العنف الاحتجاجية الأخيرة بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث استعد المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة في الأيام المقبلة.

وكان تشيونج يتحدث في مؤتمر صحفي أسبوعي في إشارة إلى احتجاج يوم الأحد عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في اشتباكات في وقت متأخر من الليل - وهي المرة الأولى التي استخدم فيها الغاز المسيل للدموع منذ حوالي أسبوعين.

وأضاف، لم يكتمل بعد عمل وقف العنف، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل عليه. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى بذل جهد لحل المشكلات العميقة الجذور.

وجاءت تصريحاته بعد أن التقى زعيمة المدينة، الرئيس التنفيذي "كاري لام"، بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين.

وعرضت شي على لام دعمه وأشادت بشجاعتها في إدارة المدينة خلال "أصعب الأوقات" في الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في كثير من الأحيان.

والتقت لام التي من المقرر أن تعود إلى هونج كونج اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ خلال زيارتها العادية إلى بكين.

ونوه لي، يجب على الحكومة أن تبذل جهودًا متواصلة لوضع حد للعنف والفوضى وفقًا للقانون واستعادة النظام.

كما حث الحكومة على معالجة "القضايا العميقة الجذور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهونج كونج" لضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وانخرط المركز المالي في أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي لا تظهر أي علامات على التراجع.

ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه انتهاك من جانب الصين على نطاق واسع من الحكم الذاتي، وقد تم ضمان هونغ كونغ في إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يحكم المستعمرة البريطانية السابقة ومركز كازينو ماكاو المجاور.

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ورفضت الصين الشكاوى وألقت باللوم على دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في التحريض على الاحتجاجات.

من المقرر أن يبدأ شي زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى ماكاو يوم الأربعاء وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية. لم تكن هناك احتجاجات في المستعمرة البرتغالية السابقة.

وفي حين أن عدد الاحتجاجات والعنف قد خفت في هونغ كونغ في الأسابيع الأخيرة، فإن الحركة المؤيدة للديمقراطية تحتفظ بدعم شعبي واسع، مع خروج العائلات وكبار السن إلى المظاهرات الأخيرة.

وكان السبب وراء الاحتجاجات هو قانون التسليم المقترح، الذي سمح بمقاضاة مواطني هونغ كونغ في محاكم البر الرئيسي. وأثار مشروع القانون، الذي أسقطته المدينة لاحقًا، قلقًا بشأن ما يراه العديد من سكان هونج كونج تقويض حرياتهم من جانب بكين.

وأثار الاعتقال الأخير من قبل مسؤولي أمن البر الرئيسي لأحد سكان هونغ كونغ عند نقطة تفتيش على جسر افتتح حديثًا يربط هونغ كونغ مع ماكاو ومدينة تشوهاى في البر الرئيسي مخاوف جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن المشتبه به البالغ من العمر 53 عامًا قد احتجز يوم الجمعة أثناء سفره إلى ماكاو على متن حافلة.

وصرح تشونج الذي سئل عن الاعتقال، أن الأمر خارج عن سيطرة المدينة ويتعلق بالأمور الأمنية في البر الرئيسي.

وكان سكان هونج كونج في حالة تأهب قصوى للمواطنين الذين يختفون عبر الحدود إلى البر الرئيسي للصين منذ فقد خمسة من باعة الكتب في المدن في عام 2015. وظهروا جميعهم لاحقًا في الحجز في الصين، مع ظهور بعضهم في لقطات فيديو تُظهر ما يبدو أنه اعترافات قسرية.

وقال موظف سابق في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ في نوفمبر، إن الشرطة السرية الصينية ضربته في محاولة لإجباره على تقديم معلومات عن الناشطين الذين يقودون الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.