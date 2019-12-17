كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يمنع أي تمديد لفترة انتقالية لـ"البريكسيت" بعد عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال الوصول إلى منحدر بركاني في نهاية عام 2020 لمطالبة الاتحاد الأوروبي بمنحه صفقة تجارة حرة شاملة في أقل من 11 شهرًا.

وفي أكثر تحركاته جرأة منذ فوزه بالأغلبية في انتخابات يوم الخميس، سوف يستخدم جونسون سيطرته على البرلمان لحظر أي تمديد لفترة انتقالية لبريكسيت بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء "أوضح بياننا أننا لن نمد فترة التنفيذ وأن مشروع قانون الانسحاب الجديد سيحظر قانونًا موافقة الحكومة على أي تمديد".

وبعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 يناير، تدخل فترة انتقالية تظل فيها عضوًا في الاتحاد الأوروبي باستثناء الاسم بينما يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل اتفاقية التجارة الحرة الشاملة كل شيء من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى الرسوم الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية وصيد الأسماك، على الرغم من أن نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية لا يزال قيد المناقشة.

ومن خلال تكريسه في القانون، وعد حملته بعدم تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية عام 2020، حيث خفض جونسون مقدار الوقت الذي يتعين عليه فيه إبرام صفقة تجارية من 10 إلى 11 شهرًا من حوالي ثلاث سنوات.

وفي حين أن الأغلبية العظمى لجونسون يمنحه المرونة اللازمة لتغيير القانون إذا احتاج إليه، فإنه يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي - الذي حذر قادته لندن من أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

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وقال مايكل جوف، أحد كبار الوزراء في حكومة جونسون، لبي بي سي، سوف نتأكد من إنجاز هذه الصفقة في الوقت المناسب.

وقال جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنهما يتطلعان إلى مواصلة التعاون الوثيق والتفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بريطانية-أمريكية "طموحة".

• صفقة الاتحاد الأوروبي؟

إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية ولم يتم تمديد فترة الانتقال، فإن التجارة بين الاثنين ستكون بشروط منظمة التجارة العالمية (WTO) - وهي أكثر عبئًا على الشركات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في بدء محادثات تجارية مع بريطانيا بحلول مارس، تاركًا 10 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق والحصول على موافقة لندن والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برلمانات الدول الأعضاء.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يبرم صفقة تجارية مع جار كبير يتمتع بقوة اقتصادية من دون شروط قوية لضمان المنافسة العادلة.

وستركز مطالب الاتحاد الأوروبي على المعايير البيئية ومعايير العمل، فضلًا عن قواعد المساعدات الحكومية لضمان عدم قدرة بريطانيا على تقديم منتجات في السوق الموحدة للاتحاد بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.

والمعضلة البريطانية هي أنها ستتعرض لضغوط لتخفيف القواعد المتعلقة بالمعايير الزراعية والغذائية لإبرام صفقة تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.