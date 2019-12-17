كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الإطفاء يحذرون من استمرار الحرائق بأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء في أستراليا، حذروا من أنهم لن يتمكنوا من احتواء بعض الحرائق المشتعلة في البلاد في ظل توقعات بتدهور أحوال الطقس هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من ولاية "نيو ساوث ويلز" شرقي أستراليا ارتفاع في درجات الحرارة لتصل 40 درجة مئوية، غدا الأربعاء، وهو ما يقل قليلا عن أعلى درجة حرارة مسجلة في أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا.

​وحذرت السلطات الأسترالية، السكان القريبة من الحرائق من احتمال انتشار النيران.

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وقال روب روجرز، نائب مفوض إدارة الإطفاء في نيو ساوث ويلز للقناة التاسعة: "ينبغي ألا تتملك الناس أي أوهام.. لن نسيطر على النيران بحلول الوقت الذي يتدهور فيه الطقس في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأضاف روب روجرز: "يجب أن يعد الناس في تلك المناطق أنفسهم لما قد يحدث".

ويكافح رجال الإطفاء أكثر من 120 حريقا عبر "نيو ساوث ويلز" بما في ذلك حريق يمتد 60 كيلومترا شمال غربي سيدني، وتستعر بعض الحرائق منذ نوفمبر.