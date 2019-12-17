أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || محكمة باكستانية تصدر حكما بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ميليشيات إيرانية تخطط لتصفية 700 ناشط عراقي

وسط تجمع الناشطون في ساحة التحرير وسط بغداد، فقد تداول الحديث بينهم عن خطط الجماعات والميليشيات المسلحة لتصفية قائمة تضم 700 ناشط وإعلامي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يوجه 7 رسائل نارية لتركيا

وجه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، رسائل نارية إلى تركيا، بسبب الاتفاقية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع أنقرة، وللرد على التدخلات التركية في الشأن الليبي.

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