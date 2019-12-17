كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضم ثلاثة عناصر نسائية.. الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الجديدة، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، أدت اليمين الدستورية بعد صدور مرسوم أميري بتعيينها.

وذكرت الوكالة الكويتية، أن التشكيلة الحكومية ضمت: "تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصباح، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، فيما عين أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية، وخالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط".

كما ضمت التشكيلة ثلاثة عناصر نسائية هي "غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل لوزارة المالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان".

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وقد قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

ويذكر ن الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.