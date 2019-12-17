كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مايكل جوف": بريطانيا ستنجز صفقة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بتأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020، وفقا لرويترز.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء بوريس جونسون في التشريع لمنع أي تمديد لفترة انتقالية بعد نهاية العام المقبل.

وقال جوف لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنحرص على تنفيذ هذه الصفقة في الوقت المناسب.. سنحصل على اتفاق، والإعلان السياسي يُلزم الطرفين بذلك".

وفي وقت سابق، قال جوف، يوم الأحد، إن الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هي مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد إعادة انتخاب حزب المحافظين الحاكم بأغلبية كبيرة.

وأضاف جوف على قناة سكاي التلفزيونية، أن البرلمان سيكون أمامه فرصة للتصويت على مشروع قانون الانسحاب الأوروبي في وقت قصير نسبيا، مشسيرا الي إن الأولوية العليا للحكومة المحلية هي دعم خدمة الصحة العامة.

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وعلي صعيد اخر، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقليل الهجرة إذا فاز بالسلطة في الانتخابات، لكنه قال إنه ليس معاديًا للسماح للأجانب بالعمل والعيش في بريطانيا بشكل عام.

وقال جونسون لقناة سكاي نيوز: "ستنخفض الأرقام لأننا سنتمكن من التحكم في النظام بهذه الطريقة.. وما لا أعتقد أنه على صواب هو أن يكون لديك نهج غير منضبط وغير محدود لذلك".

وعد جونسون باتباع نهج قائم على نقاط محددة للسيطرة على الهجرة. وقال إن تركيزه سوف يقلل من الهجرة غير الماهرة، لكن سيكون هناك مجال للعمال ذوي المهارات العالية وغيرهم من العمال القادمين إلى بريطانيا.

وأضاف: "أنا لست معاديًا للهجرة... أنا مؤمن بالسماح للناس بالقدوم إلى هذا البلد، وأعتقد أن لديهم مواهب ويريدون فعل الكثير من الأشياء، وجعل حياتهم في المملكة المتحدة، ويمكنهم المساهمة في رفع بلادنا بشكل رائع ".

