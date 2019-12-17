متفوقا على نجوم كبار.. زياش يتوج بجائزة أفضل رياضي في عاصمة هولندا

توج النجم المغربي، حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أمس الإثنين، بجائزة جديدة، هذه المرة على مستوى العاصمة الهولندية، والمتمثلة في جائزة أفضل رياضي في العاصمة أمستردام لسنة 2019.
واختارت لجنة الجائزة النجم المغربي، لمنحه هذه الجائزة، نظير الأداء الكبير الذي بصم عليه اللاعب في السنة التي نقترب من توديعها، مع فريق أجاكس، سواء في المنافسات المحلية أو القارية، واعتبراه واحدا من أبرز نجوم الفريق.
وتفوق نجم “أسود الأطلس” على كل من زميله السابق ماتيس دي ليخت، الذي انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى الدراج الهولندي، ديلان غرونيفيغن، الذي فاز بأطول مرحلة في طواف فرنسا هذه السنة وثلاثة مراحل من طواف بريطانيا بالإضافة إلى العديد من السباقات الأخرى.
زياش، أصبح واحدا من رموز فريق العاصمة الهولندي، في الفترة الأخيرة، بعد أن كان له تأثير واضع في تألقه في “الإيريديفيزي” أو في “الشامبيونسليغ”.
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