أفضل خمسة هواتف ذكية لعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتزايد أنواع الأجهزة الذكية، باضطراد مع ارتباطها بشكل أكبر مع مستلزمات اليومية للكثير من البشر حول العالم، على مدار الأعوام القليلة الماضية، ما فتح المجال أيضا أمام منافسة قد تكون من صالح المستهلك.

وأدت هذه المنافسة إلى تقليل أسعار أجهزة كثيرة، ولكن أيضا، زيادة تخصصها في أمور محددة، حيث أنه توجد مجموعة واسعة من الهواتف الذكية عالية الجودة، بحسب أولويات المستخدم، سواء أكانت أولويته هي عمر البطارية، أو أداء الكاميرا الرائع، أو سهولة استخدام الشاشة وكبرها، وغيرها من الخصائص الأخرى.

وبحسب دليل أعدته صحيفة "ذي غارديان"، فهذه هي أفضل خمسة هواتف ذكية في عام 2019:

OnePlus 7T Pro

أطلقت شركة "ون بلس" الصينية، هذا الهاتف بشاشة تعمل بسرعة 90 هرتز، مقارنة بـ60 هرتز، في مظم الأجهزة المنافسة، ما يجعلها الأفضل على الإطلاق، فهي مشرقة وهشّة وسلسة للغاية. وقد زودت الشركة الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus وهو أقوى معالج مطروح للهواتف حالياً، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجا بايت، ويحتوي الهاتف على ثلاث عدسات في الكاميرا الخلفية بدقة /48/16/12 ميغابيكسل.

وتدوم بطارية الجهاز 7T Pro، لنحو 32 ساعة، مما يجعلها من أطول البطاريات عمرا، كما أن شحنها سريع، حيث أنه تُشحن بنسبة 70٪ في غضون 34 دقيقة فقط عبر الكابل، لكنها لا تحتوي على شاحن لاسلكي. لكن الجهاز ضخم، ما يعني أنه قد لا يلائم الجميع.

Apple iPhone 11 Pro

يُعد هذا الجهاز، أفضل ما أنتجته "آبل" لعام 2019، حيث يجمع عدّة خصائص منها شاشة 5.8 إنش، مذهلة، وهو فاخر الملمس، وفائق الأداء، كما أن عمر بطاريته جيّد نسبيا، لكن تصميمه لا يختلف كثيرا عن "آيفون إكس" المبتكر عام 2017.

ولا تزال تقنية Face ID، هي أفضل نظام للتعرف على الوجوه، يواصل معالج A13 Bionic الجديدة بكونها الأفضل أيضا. وحسنت الشركة في جهازها الجديد، الكاميرا الثلاثية بشكل ملحوظ مع عدسات واسعة وعريضة ومقربة، والتي تتطابق مع أفضل الأجهزة المنافسة في التصوير الفوتوغرافي، وتتفوق عليها بصوير الفيديو. لكنه جهاز باهظ الثمن، ويحتوي على سعة تخزين لـ65 جيجا بايت فقط، وتشوب نظامه التشغيلي بعض المشاكل.

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Samsung Galaxy S10

يمتاز جهاز شركة "سامسونغ" الجديد، بشاشته الكبيرة وجمه الصغير نسبيا، وتجعل الحواف الصغيرة الهاتف مدمجًا تمامًا مقارنةً بالمنافسين، كما أنه خفيف أيضًا.

وتتيح الكاميرا الثلاثية الخلفية، للمستخدم، التكبير من 0.5 إلى "2 إكس"، والتكبير الهجين "10 إكس"، ورغم أنها ليست بدقة ونفاء "آيفون 11 برو"، إلا أنها جيدة للغاية. لكن الهاتف يعاني من عمر بطاريته الضعيف بعض الشيء، حيث أنها لا تستمر لأكثر من 24 ساعة.

Huawei P30 Pro

تُعد الكاميرا التي ثبتتها الشركة بجهازها الجديد هذا، الأفضل على الإطلاق لعام 2019، دون منافس، فتبلغ دقة زاويتها العريضة 20 ميغابيكسل، أما الكاميرا الرئيسية، فتبلغ دقتها 40 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا تكبير بصري "5 إكس".

بالإضافة إلى دقة الكاميرا رباعية العدسات في الجهاز، فيحتوي على خيارات ألوان مذهلة، وتبلغ شاشته 6.47 إنش، وعلى معالج Kirin 980، وذاكر وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، ما يوفر أداء رائعا وبطارية تستمر لمدة يومين تقريبا. بالإضافة إلى أن البطارية تُشحن بسرعة فائقة وتحتوي على إمكانية مشاركة الطاقة، والشحن اللاسلكي.

قد يكون أكثر ما يعاني منه الجهاز، هو العقوبات الأميركية التي لا تزال مستمرة على "هواوي"، مما يجعل مستقبل استخدامه في بعض البلدان غير مؤكد، كما أن الجهاز ضخم.

OnePlus 7T

وهو النسخة الأقدم من OnePlus 7T Pro، لكنه يحتوي على الكثير من خصائصه، حيث أنه مزود بمعالج Snapdragon 855 Plus وهو أقوى معالج مطروح للهواتف حالياً، ويحتوي الهاتف على ثلاث عدسات في الكاميرا الخلفية بدقة /48/16/12 ميغابيكسل.

إلى جانب شاشة بدقة Fluid AMOLED، بالإضافة إلى بطارية غير قابلة للإزالة قدرتها 3800 ميللي أمبير في الساعة وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت. وقد تكون مشكلته الأساسية بأنه كاميرته ضعيفة نسبيا.