أوحانا يعين قائمة بأعمال المدعي العام خلافا لموقف مندلبليت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعيين نائبة المدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، أورلي بن آري غينزبورغ، قائمة بأعمال المدعي العام، خلافا لموقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أعلن أنه يدعم تعيين نائب المدعي العام، شلومو لمبرغر.

وتم تعيين بن آري – غينزبورغ مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، بالإمكان تمديدها بثلاثة أشهر أخرى. ويأتي التعيين إثر انتهاء ولاية المدعي العام، شاي نيتسان، أمس، بعد ستة أعوام في هذا المنصب، قاد خلالها صياغة لوائح الاتهام بارتكاب مخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعرض لتهجمات من نتنياهو وأوحانا، ويبدو أن هذا ما دفع أوحانا إلى عدم تعيين لمبرغر، مرشح المستشار القضائي.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، مطلع الشهر الحالي، إلى أنه يتوقع أن يعارض مندلبليت تعيين مدع عام، في حال اعتبر أنه ليس جديرا بالمنصب، وأن المواجهة بينهما قد تصل إلى المحكمة العليا. ونقلت الصحيفة عن مندلبليت قوله في اجتماعات مغلقة، إنه سيرفض في هذه الحالة الدفاع عن التعيين، وعبر عن تخوفه من أنه في ظل الاتهامات الموجهة لنتنياهو، بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ستسعى حكومته الحالية إلى المس بجهاز إنفاذ القانون بدلا من تعزيزه.

كذلك أعلن مندلبليت، حينها، أنه من أجل ضمان استقلالية القائم بأعمال المدعي العام، ينبغي على أوحانا التشاور معه قبل التعيين، مشيرا إلى أن وزن موقفه سيكون بالغا وليس بالإمكان الانحراف عنه، وشدد على أنه يرشح لمبرغر للمنصب.