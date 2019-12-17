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شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف تعز يقر تخصيص مبنى للفقراء من مرضى السرطان القادمين من أرياف المدينة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
أقر مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز، رؤية مدير عام المكتب، القاضي خالد البركاني، بتخصيص مبنى الأوقاف في العرضي لضيافة وسكن فقراء مرضى السرطان الوافدين من أرياف المدينة والخاضعين لجلسات علاجية تحت مسمى " وقف عابر السبيل " وتحت اسم " دار ضيافة الأوقاف لمرضى السرطان".
جاء ذلك خلال إنعقاده صباح اليوم الأثنين إجتماعه الدوري الإعتيادي للمكتب ، والذي أستعرض فيه محضر إجتماعه السابق وأقره ومناقشة عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله.
وأكد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تفعيل لائحة شرائح الإيجارات التي سبق وأن أقرها المكتب سابقا ، والتي قسمت بموجبها شوارع المدينة إلى ثلاث فئات بحسب أهميتها ونوع استغلالها.
كما عرضت عدد من القضايا الإدارية والتي أتخذ حيالها مكتب الأوقاف القرارات المناسبة.
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