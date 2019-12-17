اليمن.. أمنية تعز تداهم المسلحين الذين اقتحموا منزل النائب عبد الوهاب عامر وتخلي المنزل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

عقب بلاغ تلقته السلطة المحلية بالمحافظة، بقيام مسلحين باقتحام منزل النائب عبدالوهاب عامر ، الكائن في منطقة الاجينات ،، وجه وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اللجنة الامنية بسرعة إخلاء المنزل ، وضبط المعتدين ، واحالتهم للتحقيق.



وبناء على التوجيهات الصارمة من قبل وكيل اول المحافظة ، سارعت اللجنة الامنية ، لمداهمة المسلحين الذين قاموا بدخول المنزل المغلق التابع للنائب عبدالوهاب عامر ، وملاحقة المسلحين ، وتم إخلاء المنزل ، وقيام الامن باغلاق المنزل مجدداً ، واعادة الوضع على ماكان عليه سابقاً.

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من جهة اخرى ، وجه وكيل اول محافظة تعز ، في وقت سابق اللجنة الامنية ، بضبط النعماني ، الذي اعتدى على بعض موظفي مكتب هبئة عقارات الدولة ، واستقبل بمكتبه موظفي مكتب الهيئة ، واطلاعهم على الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في ملاحقة المعتدين.

وقال الدكتور المخلافي ، ان السلطة المحلية ، وجهت اللجنة الامنية، بالضرب بيدٍ من حديد ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على اي موظف حكومي اثناء تادية مهامه ، وضد كل من يحاول إقلاق السكينة العامة.

واكد وكيل اول المحافظة ، ان السلطة المحلية تتعامل مع كل البلاغات بمسؤولية تامة ، وانها لن تسمح للعابثين باحداث اي اختلالات امنية تكدر الصفو العام ، متعهداً بقيام اللجنة الامنية بملاحقة كل العابثين وردعهم والقبض عليهم ، واحالتهم للجهات القضائية لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهتهم.