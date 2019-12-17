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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أمنية تعز تداهم المسلحين الذين اقتحموا منزل النائب عبد الوهاب عامر وتخلي المنزل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
عقب بلاغ تلقته السلطة المحلية بالمحافظة، بقيام مسلحين باقتحام منزل النائب عبدالوهاب عامر ، الكائن في منطقة الاجينات ،، وجه وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اللجنة الامنية بسرعة إخلاء المنزل ، وضبط المعتدين ، واحالتهم للتحقيق.
وبناء على التوجيهات الصارمة من قبل وكيل اول المحافظة ، سارعت اللجنة الامنية ، لمداهمة المسلحين الذين قاموا بدخول المنزل المغلق التابع للنائب عبدالوهاب عامر ، وملاحقة المسلحين ، وتم إخلاء المنزل ، وقيام الامن باغلاق المنزل مجدداً ، واعادة الوضع على ماكان عليه سابقاً.
من جهة اخرى ، وجه وكيل اول محافظة تعز ، في وقت سابق اللجنة الامنية ، بضبط النعماني ، الذي اعتدى على بعض موظفي مكتب هبئة عقارات الدولة ، واستقبل بمكتبه موظفي مكتب الهيئة ، واطلاعهم على الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في ملاحقة المعتدين.
وقال الدكتور المخلافي ، ان السلطة المحلية ، وجهت اللجنة الامنية، بالضرب بيدٍ من حديد ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على اي موظف حكومي اثناء تادية مهامه ، وضد كل من يحاول إقلاق السكينة العامة.
واكد وكيل اول المحافظة ، ان السلطة المحلية تتعامل مع كل البلاغات بمسؤولية تامة ، وانها لن تسمح للعابثين باحداث اي اختلالات امنية تكدر الصفو العام ، متعهداً بقيام اللجنة الامنية بملاحقة كل العابثين وردعهم والقبض عليهم ، واحالتهم للجهات القضائية لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهتهم.
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