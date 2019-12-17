مُخطط حوثي لإسقاط مجلس النواب

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تُخطط مليشيا الحوثي بعد توجيهات عليا من المليشيا لإسقاط مجلس النواب.



وكشف مصدر في صنعاء مقرب من مجلس النواب ومن الحوثیین، أن قیادات حوثیة بارزة وبتوجیھات علیا تخطط لإسقاط مجلس النواب، واعتباره إرثا من الماضي.

وقال المصدر وفي ما نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الثلاثاء، إن ھناك مخططا حوثیا بدأ العمل بھ منذ بدایة العام الحالي، وھو تھمیش أي قرارات أو توجیھات أو إجراءات لمجلس النواب الیمني وتعطیلھ بشكل تدریجي، فیما قام الحوثیون بشراء ذمم بعض أعضاء المجلس، إضافة إلى توجیھ مسؤولین بالحكومة، وعلى رأسھم وزیر الداخلیة، بعدم حضور جلسات المجلس وتجاھلھا. إھانة البرلمانیین أوضح المصدر أن ھناك قائمة تجھز حالیا لأسماء حوثیة سیكونون أعضاء لمجلس یسمى «الحوزة الحوثیة»،

مبینا أن الحوثیین اخترقوا في أولى خطواتھم وتخطیطھم قوانین وأنظمة البرلمان، والتي تضمن للبرلمانیین حمایتھم وحصانتھم، حیث دأبت عناصر أمنیة حوثیة على إھانة البرلمانیین وتفتیشھم وإذلالھم واستخدام العنف ضدھم والتلفظ علیھم إضافة إلى تھدیدھم.

وقال المصدر إن الحوثي زرع عناصر لھ داخل المجلس لتفكیك المجلس وقوانینھ، مضیفا أن أعضاء البرلمان كانوا یمجدون الحوثیین خلال الفترات الماضیة والیوم یتذمرون بعد معرفتھم الحقائق وانكشاف مكر وخبث الحوثیین أمام أعینھم. وتقول المعلومات إن جلسة البرلمان الأخیرة شھدت خلافات وتذمرا كبیرا، وشكا العدید من أعضاء البرلمان سوء معاملة النقاط الأمنیة الحوثیة لھم.

وقال عضو البرلمان عبدالرحمن الجماعي إن المسألة لا تتعلق بھ شخصیا أو بأحد الأعضاء، وإنما تتعلق بنصوص دستوریة وقانونیة یجب على الجمیع احترامھا.

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وأضاف: «إن القانون الذي أباح للجندي أو الضابط الحوثي أن یقف في الطریق لتطبیق قانون معین ھو ذات القانون الذي أعطى الحصانة لعضو مجلس النواب، وبالتالي نحن أمام خرق دستوري لنص دستوري جاء على ید أحد الضباط، وھو ضابط برتبة مقدم في شرطة المرور، ولم یكن جاھلا بتطبیق القانون إطلاقا، ولھذا طرحت الموضوع على المجلس ورئاستھ لأن ھذه القضیة تمثلنا جمیعا».

اختراق الدستور

قال أحمد الخولاني، أحد أعضاء المجلس، «إن الحكومة تتجاھل الأعضاء، والدلیل على ذلك غیاب وزیر الداخلیة عن ھذه الجلسة، وزیر الداخلیة وغیره لیس أكبر من الدستور ولا مجلس النواب، قضایا تم طرحھا وكان الأحرى أن یكون وزیر الداخلیة حاضرا لأنھا تتعلق بقطاع وزارتھ، وھذه مخالفة للدستور ولائحة المجلس، وھذه الاختراقات تحدث یومیا، لیس لي فحسب، بل للجمیع، وأكثر من مرة وبصریح العبارة فإن قیادة الداخلیة والأجھزة الأمنیة لم تقم بواجبھا المنصوص علیھ في الدستور، وھو توعیة أفرادھا، حیث إننا نعرض بطاقاتنا الرسمیة التي تحمل بیانات عضو مجلس النواب، والمادة 82 من الدستور تنص على أنھ لا یحق توقیف عضو مجلس النواب أو تفتیشھ أو التحقیق معھ، ولكن تم إیقافي في نقطة أخرى، وإذا استمرت الأمور بھذا الشكل فإن ھذا الوضع لا یبشر بخیر».

انتھاكات جھاز الأمن الحوثي

وصف عضو المجلس أحمد سیف حاشد أن ما یحدث ھو امتداد لسلسلة من الانتھاكات من جانب أجھزة الأمن الحوثیة، فلا یوجد رادع لھذه الأجھزة، ولا توجد توعیة قانونیة، وكل إجراءاتھم مناقضة للدستور والقانون.

وأضاف أن العناصر الحوثیة توقف أعضاء مجلس النواب وتسألھم عن أي مشرف یتبعون، ولذلك فھم لا یفقھون ولا یعرفون سوى المشرفین الحوثیین فقط، ولا یعرفون شیئا عن مجلس النواب أو أعضائھ والحصانة الممنوحة لھم بموجب النظام.

وتابع: «ھل ھذا الوضع ممنھج ویریدون إسقاط السلطة التشریعیة بھذه الطرق؟ أم أننا سنضطر لإخفاء بطاقة عضو مجلس النواب، ونعتمد على وسطاء لكي نمر من نقاطھم التفتیشیة».