ضمن تناقضات الإخوان.. محلية تعز تنفي تعرض فريق تحقيق الحمادي لاعتداءات

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

نفت السلطة المحلية بتعز، تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق بجريمة اغتيال الحمادي للمضايقات أو الإعتداء كما روجت له مواقع حزب الإصلاح وناشطو وإعلاميو الحزب.



وبحسب مصدر قضائي بالنيابة العامة، الذي نفي تعرض فريق التحقيق المكلف في قضية العميد عدنان الحمادي لأي اعتداء او ضغوط أثناء تواجده في الحجرية محافظة تعز

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وفي التفاصيل، نفى مصدر قضائي بالنيابة العامة ،تعرض فريق التحقيق المكلف في قضية المجني عليه العميد عدنان الحمادي، لأي اعتداء او ضغوط أثناء تواجده في الحجرية, وعدم مصداقية ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تعرض اللجنة لاعتداء وتهديد وضغوط مورست عليها.

ودعا الى تحري الصدق فيما ينشر حول القضية.

وأشار المصدر الى أن اعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق ومن معهم من مأموري الضبط القضائي قد استمعوا لأقوال المتهمين الموقوفين على ذمة القضية والشهود وعاينوا مسرح الجريمة.

وأشاد المصدر بتعاون السلطة المحلية وقيادة اللواء 35 والمواطنين, واوضح بأن الفريق قد عاد الى العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال التحقيق والتصرف بأوراق القضية من قبل النيابة المختصة ، وسيقدم تقريره للنائب العام عن النتائج التي توصل اليها.