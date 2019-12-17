شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب النفوذ والمناصب.. مواجهات بين جنود من الأمن العام ومسلحي قيادي حوثي بإب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تتصاعد الخلافات الحوثية بين القيادات في محافظة إب والتي تتطور إلى مواجهات عنيفة.

حيث اندلعت مواجهات مسلحة، بين مسلحي قيادي حوثي وجنود من قوات الأمن العام بمحافظة إب "وسط البلاد". Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحي قيادي حوثي يدعى "عبدالمجيد البصير" وبين جنود من قوات الأمن العام، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمام معسكر الأمن العام بشارع تعز بمدينة إب، وسط تصاعد حدة الخلافات بين قيادات المليشيا حول النفوذ والمناصب والجبايات والإتاوات المالية. وسقط جرحى خلال المواجهات المسلحة من مسلحي القيادي الحوثي "البصير" وسط محاولات قيادات حوثية لإحتواء الخلافات والمواجهات المسلحة. وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة من مواجهات سابقة بذات المكان بين قيادات وفصائل حوثية أدت لسقوط قتلى وجرحى أبرزهم القيادي الحوثي "إسماعيل سفيان".

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