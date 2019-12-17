شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعتمد تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مرسومًا أميريًا، أعلن بموجبه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بعد مرور شهر على استقالة الحكومة السابقة.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد كلف في 19 نوفمبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، عقب اعتذار سلفه الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح (رئيس الحكومة المستقيلة).
وشهدت التشكيلة الجديدة المؤلفة من 14 وزيراً نسبة تغيير طالت نصف الأعضاء السابقين، بدخول سبعة وزراء جدد أبرزهم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (نجل رئيس الوزراء الأسبق) بمنصب وزير الخارجية، وفق ما أورد المرسوم تلفزيون الكويت.
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