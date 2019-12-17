شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مصابًا حصيلة ليلة دامية في بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، في بيان اليوم، إن عناصر من الدفاع المدني عملوا على علاج إصابات 43 مواطناً ونقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.
وكانت مدينة بيروت قد شهدت ليل أمس مواجهات بين عدد من الشبان الغاضبين والقوى الأمنية، استمرت حتى فجر اليوم.
وأقفلت بعض المدارس في مدينة صيدا جنوب لبنان أبوابها اليوم احتجاجاً على إقدام مجهولين على تحطيم عدد من خيم المعتصمين من الحراك الشعبي في ساحة ايليا في المدينة ليل أمس والاعتداء عليهم.
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