شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يرشح برلماني سابق رئيسا للوزراء والان نبدء بالتفاصيل
رشح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، رئيس البرلمان الأسبق تشونج سي كيون، لرئاسة الوزراء. ويأتي ذلك قبل أربعة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وقال مون في سول اليوم الثلاثاء إن تشونج، العضو في البرلمان لفترة طويلة عن الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس البلاد أيضا، هو الشخص المناسب لتنفيذ خطط الحكومة للإصلاح.
ويهدف الاختيار إلى إقامة دولة تتمتع باقتصاد "مبتكر، وشامل، وعادل".
ويأتي تشونج 69 عاما خلفا لـ "لي ناك يون"، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ مايو .2017
وفي ظل النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية، يتخذ رئيس البلاد جميع القرارات المهمة، تقريبا.
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