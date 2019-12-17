مصدر يكشف اسم النائب الحالي المحكوم بالسجن ست سنوات

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن النائب الحالي الذي صدر بحقه حكما بالسجن بالسجن ست سنوات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النائب الحالي الذي صدر بحقه حكما بالسجن ست سنوات هو النائب محمود ملا طلال بتهمة الرشوة". واضاف المصدر ان "الحكم تضمن ايضا تغريمه بمبلغ 10 ملايين دينار".



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