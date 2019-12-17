النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983). وقال دائرة التحقيقات في الهيئة، إن "محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالسجن مدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية"، موضحة أن "قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عملية الضبط تمت بالجرم المشهود، وجاءت بعد تلقيها بلاغا يتضمن نية المتهم تسلم مبلغ قدره (150.000) ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات".

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