بالفيديو.. قضاء الزبير يغرق

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه غرق قضاء الزبير في محافظة البصرة بسبب تساقط امطار لبضع ساعات. ونشر ناشطون وصفحات على الفيسبوك صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها مياه الامطار وهي تغطي شوارع القضاء بالكامل، حيث ارتفاعت هذه المياه الى مستويات عالية فوق سط الارض وسط مناشدات للجهات المعنية بالتدخل.



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