الكعبي يترأس اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات البرلمان

عقد رؤساء وممثلو الكتل السياسية، الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "ترأس اجتماعآ مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب". يذكر أن الكعبي وجه، أمس الاثنين (16 كانون الأول 2019)، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم الثلاثاء، لحسم المقترحات بخصوص قانون الانتخابات، مؤكداً على وجوب الإسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير.

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