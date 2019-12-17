اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة بسبب الانفلونزا الموسمية.
وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار كمونة في حديث لـ الخليج 365، ان "مستشفيات النجف سجلت حالتي وفاة بسبب الإنفلونزا الموسمية"، مبينا ان "احدى الحالتين من السماوة والاخرى من الديوانية".
واضافت ان "الانباء التي اشارت الى ان وفاتهما بسبب انفلونزا الخنازير كما أشيع في مواقع التواصل هي عارية عن الصحة"، مشيرا الى ان "الحالتين من ضمن سبع حالات خمسة منها تماثلت للشفاء".
وتابع ان "دائرة الصحة زودت من الوزارة بثمانية آلاف لقاح وهي ليست كافية"، موضحا ان "الحالتين وصلت للنجف متأخرة جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تعلن تسجيل حالتي وفاة بسبب الانفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.