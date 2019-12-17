صحة النجف تعلن تسجيل حالتي وفاة بسبب الانفلونزا الموسمية

اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة بسبب الانفلونزا الموسمية.

وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار كمونة في حديث لـ الخليج 365، ان "مستشفيات النجف سجلت حالتي وفاة بسبب الإنفلونزا الموسمية"، مبينا ان "احدى الحالتين من السماوة والاخرى من الديوانية".

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واضافت ان "الانباء التي اشارت الى ان وفاتهما بسبب انفلونزا الخنازير كما أشيع في مواقع التواصل هي عارية عن الصحة"، مشيرا الى ان "الحالتين من ضمن سبع حالات خمسة منها تماثلت للشفاء".

وتابع ان "دائرة الصحة زودت من الوزارة بثمانية آلاف لقاح وهي ليست كافية"، موضحا ان "الحالتين وصلت للنجف متأخرة جدا".