العاهل السعودي يبحث مع وزير خارجية اليونان المستجدات بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، مع وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن "الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل اليوم وزير خارجية اليونان"، ضمن زيارة للبلاد غير محددة المدة.

وجرى خلال الاستقبال "بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة".