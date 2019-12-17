10 قتلى من عائلة واحدة بانفجار شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون أفغان، الثلاثاء، مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة، إثر انفجار قنبلة بمركبتهم وهم في الطريق للمشاركة بجنازة شرقي البلاد.



وقال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست (شرق) طالب مانغال: إن من بين الضحايا 5 رجال وامرأتين و3 أطفال جميعهم من عائلة واحدة كانوا في طريقهم إلى ولاية لوغار لحضور جنازة.



بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه الحركة حتى الساعة 9:30 ت.غ.





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وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.