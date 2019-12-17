إعفاء قائد الشرطة بكربلاء العراقية وإعلان حظر التجوال

أفادت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، بأنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي قائدا لقيادة شرطة المحافظة الواقعة جنوب بغداد، إضافة إلى إعلان حظر تجوال.



وقالت المصادر إن قرار إعفاء الزيني جاء على "خلفية حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخرا".

وتشهد كربلاء والعديد من المدن العراقية مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

على الصعيد ذاته أعلنت السلطات حظر التجوال في المحافظة يشمل حركة السيارات والدراجات بكل أنواعها، حتى إشعار آخر، على خلفية قيام مجهولين بإحراق كرفانات وخيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين فجر الثلاثاء"، فيما أغلق متظاهرون عددا من المصالح الحكومية.

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وذكرت تقارير محلية أن الحظر يبدأ من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا (بالتوقيت المحلي)، بهدف السيطرة على الوضع الأمني والحفاظ على الأرواح والممتلكات.





من ناحية أخرى، أفاد شهود عيان بأن متظاهرين قطعوا الثلاثاء الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل بمحافظة البصرة جنوبي بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود.

ولا تؤثر هذه المظاهرات على عمليات الإنتاج والتصدير كونها تقع خارج مجمعات الإنتاج والتصدير.

وتتكرر الحركات الاحتجاجية باتجاه الحقول النفطية في محافظة البصرة التي تدار غالبيتها من شركات أجنبية أبرزها إكسون موبيل الأمريكية ولوك أويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات صينية وماليزية بحثا عن فرص عمل للعاطلين.