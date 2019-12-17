الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف بتهمة "الخيانة العظمى"

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الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف

قضت محكمة باكستانية الثلاثاء بالإعدام للرئيس العسكري السابق برويز مشرّف غيابيًا بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.

وجاء في تغريدة لإذاعة باكستان أن "المحكمة الخاصة في إسلام أباد حكمت على الرئيس السابق برويز مشرّف بالإعدام في قضية الخيانة العظمى".