عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لبنان.. مجهولون يحرقون خيام المحتجين

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية بالقرب من خيمة المحتجين في بلدة الزيتون بالبقاع الشمالي، ثم ألقوا قنبلة يدوية لم تنفجر فعمدوا إلى إحراق الخيمة بالكامل.

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فيما أعادت قوات الجيش اللبناني، صباح الاثنين، فتح الطريق عند تقاطع إيليا بعد أن أغلقها المحتجون ليلا، إثر إقدام مجهولين على الاعتداء على خيم المعتصمين في حديقة الناتوت عند ساحة التقاطع.

وأقدم مناصرون لحزب الله اللبنانى وحركة أمل، على دخول ساحة الشهداء ببيروت فجر اليوم، وأقدموا على حرق خيام المتظاهرين وإحداث عمليات شغب.

كما أطلق مناصرو حزب الله، قنابل المولوتوف باتجاه المتظاهرين فى ساحة الشهداء، مما دفع قوات الأمن بالدفع بتعزيزات أمنية للحفاظ على أرواح المتظاهرين.