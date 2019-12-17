عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة التركية تعتقل رئيس بلدية للاشتباه في صلته بجماعة غولن

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قال مسؤول من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إن رئيس بلدية من أعضاء الحزب ألقي القبض عليه للاشتباه في صلته بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.



وتشن أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله غولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة.

وأصبح بوراك أوجوز رئيس بلدية منطقة أورلا في إزمير، أول مسؤول بالسلطة المحلية من حزب الشعب الجمهوري يلقي القبض عليه منذ انتخابات أجريت في آذار/ مارس.

وكانت أنقرة عزلت 28 مسؤولًا محليًّا من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بسبب مزاعم عن صلاتهم بنشطاء أكراد.

وقال الحزب إن ”السلطات ألقت القبض على 22 مسؤولًا محليًّا منذ آب/ أغسطس، وإن 19 منهم ما زالوا قيد الاعتقال انتظارًا لمحاكمتهم.

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وقال دينيز يوجيل مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إزمير على ”تويتر“، إن أوجوز اعتقل ورفض الاتهامات بأن رئيس البلدية ينتمي لشبكة كولن.

واضاف أن الحزب يدين عزل مسؤولين منتخبين.

ويقيم غولن في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999، ونفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وفي السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارًا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

وانتقد حلفاء تركيا الأوروبيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نطاق الحملة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه.

ودافعت أنقرة عن الإجراءات باعتبارها ضرورية في مواجهة تهديدات أمنية تتعرض لها البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.