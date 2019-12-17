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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة.. ما السبب
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران رقم 140 المتجهة إلى مدينة القصيم، تأخرت لأكثر من ساعة بسبب ظروف تشغيل الرحلة، وتأخرت أيضا رحلة طيران النيل رقم 113 المتجهة إلى مدينة ينبع.
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الكويتية رقم 544 المتجهة إلى دولة الكويت، ورحلة الخطوط الإيطالية رقم 806 المتجهة إلى مدينة ميلان تأخرت بسبب أعمال الصيانة للرحلة.
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