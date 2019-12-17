شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عملية أمنية في الأنبار لملاحقة فلول "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عملية أمنية في الأنبار لملاحقة فلول داعش الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 انطلقت، اليوم الثلاثاء، في محافظة الأنبار، غرب العراق، عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

Advertisements وذكر بيان للحشد الشعبي أن "اللواء السابع وقيادة عمليات شرق الأنبار للحشد وبمشاركة قطعات من الجيش شرعوا بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الثرثار". وأضاف أن "العملية تجري وفق الخطط الأمنية لحين تأمين قواطع المسئولية من هجمات داعش". وأشار البيان إلى أن "الحشد الشعبي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته الاستباقية لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين من تعرضات داعش الإجرامية".

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