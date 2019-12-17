الهجرة العراقية تعلن عودة 91 نازحا إلى محافظة كركوك

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الثلاثاء، عودة 91 نازحا خلال اليومين الماضيين إلى مناطق سكناهم الأصلية فى محافظة كركوك. وقال مسئول فرع الوزارة فى كركوك عمار صباح، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة، خُصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم فى محافظة كركوك، مبينا أنه تم تخصيص شاحنات لنقل أثاثهم. وأضاف، أن مخيم ليلان الأول شهد عودة 31 نازحا، فيما شهد مخيم ليلان الثانى 44 نازحا إلى جانب عودة 16 نازحا من مخيم يحياوة، وأن هؤلاء النازحين عادوا لمناطقهم الأصلية فى مناطق الحويجة والرشاد والرياض والزاب بالإضافة إلى مناطق أطراف داقوق، مؤكدا استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. وفى سياق متصل، أكد صباح "استمرار فرع الوزارة فى محافظة كركوك بتوزيع حصص المساعدات الغذائية والصحية والعينية بشكل يومى بين العوائل النازحة والعائدة".

