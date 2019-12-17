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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تطلب من الأمم المتحدة تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 طلبت الصين، اليوم الثلاثاء، من مجلس الأمن الدولي، تبني مشروع قرار بالإجماع قدمته مع روسيا لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانج: "يجب استئناف الاتصال والحوار في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى تراجعه". وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يدرس "رفع سابق لأوانه للعقوبات" عن كوريا الشمالية، في الوقت الذي "تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي".

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