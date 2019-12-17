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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل شخص اثر انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 لقى شخص مصرعه، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون فى سيارة بمنطقة "نهر عيشة" بريف دمشق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن مصدر فى وزارة الداخلية السورية، لم تسمه، القول إن سائق السيارة الذى أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار العبوة الناسفة قد توفى متأثرا بجراحه. وأعلن مصدر فى الشرطة السورية، فى وقت سابق، مقتل 5 مدنيين وإصابة 31 آخرين جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على مدينة حلب شمالى البلاد.





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