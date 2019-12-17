الداخلية العراقية تعفي زويني وتعين المسعودي قائدا لشرطة كربلاء

أصدرت ​وزارة الداخلية العراقية​ أمرا بإعفاء مدير شرطة ​كربلاء​ ​اللواء​ أحمد الزويني من منصبه على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها المحافظة جراء ​الاحتجاجات​، وكلفت الوزارة العميد صباح المسعودي بدلا من اللواء الزويني لإدارة شرطة كربلاء.

وبعد ساعات من تسلمه المنصب، اوعز العميد صباح سهيل الغيلاني المسعودي بنشر جميع الدوريات الآلية والراجلة وتشديد الإجراءات الامنية في عموم ارجاء المحافظة والقاء القبض على جميع المطلوبين الى العدالة والاشخاص المشبوهين ومتابعة وملاحقة الملثمين اللذين يحاولون اثارة الشغب والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة، فضلا عن حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية بدءاً من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا حتى إشعار آخر.

العقيد صباح المسعودي كان يشغل منصب مدير مكافحة الإجرام في كربلاء، وتشهد كربلاء أعمال عنف وحرق للمصارف والمؤسسات الحكومية والأملاك العامة والخاصة وعجلات المواطنين، كما أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء قيام "مخربين" بحرق خيم تعود للمواكب الحسينية المخصصة لإيواء آلاف الزائرين.