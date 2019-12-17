القوات التركية ضبطت 911 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم التسلل إلى خارج البلاد

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركيّة، أنّ "فرق الشرطة وحرس الحدود التركية، ضبطت 782 مهاجرًا غير شرعي في ولاية أدرنة غربي تركيا، أثناء محاولتهم التسلّل إلى خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".
وأوضحت أنّ "المهاجرين يحملون جنسيّات المغرب والسودان وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان، إضافةً إلى سوريا والعراق والجزائر"، لافتةً إلى أنّ "فرق خفر السواحل والدرك في إزمير، أوقفت أيضًا 129 مهاجرًا غير نظامي، على متن قارب مطاطي في سواحل مختلف أقضية الولاية".
وأشارت إلى أنّ "المهاجرين أُحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولايتين، بعد إتمام الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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