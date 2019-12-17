روحاني: الضغوط الجائرة والعقوبات الأميركية على إيران لن تدوم كثيرا

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ "الضغوط الجائرة والعقوبات غير القانونية الأميركيّة على إيران لن تدوم كثيرًا"، لافتًا إلى أنّ "جميع الدول تتطلّع إلى بناء علاقات وثيقة وقوية مع إيران".
وشدّد على أنّ "هدف سیاسة إيران في رؤیتها إلى العلاقات مع دول شرق آسیا، وخاصة ماليزيا واليابان لطالما کانت للتقارب والوديّة، مبيّنًا أنّ "الإرهاب والحرب وإراقة الدماء والتدخلات الأجنبيّة وعدم توفّر الظروف اللّازمة للتنمية والفقر، تُعدّ من ضمن المشاكل الّتي يواجهها العالم الإسلامي". وأوضح "أنّنا نعتقد بأنّ الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ قضايا المنطقة وتسويتها".
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