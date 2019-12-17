مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت مطلوبَين فلسطينيَين بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 6/12/2019، توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي عن وجود شخصين مطلوبين للقضاء داخل أحياء ​مدينة صيدا​ القديمة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الّتي قامت بها هذه المفرزة، وبعد متابعة حثيثة على مدى أسبوعين، جرى تحديد مكان إقامتهما في الشاكرية- صيدا". ولفتت إلى أنّ "بناءً عليه، نصبت مكمنًا محكمًا لهما وتمكّنت من توقيفهما في المحلة المذكورة، وهما: "م. ق." (مواليد 1981، فلسطيني) و"س. ح." (مواليد 1980، فلسطيني)، اللذين يوجد بحقّهما خلاصتي حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة، ونقل أسلحة حربية دون ترخيص".

وذكرت المديرية أنّ "الموقوفَين أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".