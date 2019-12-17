المطران درويش التقى رئيس جمعية تجار زحلة واستمع منه الى مطالب التجار

التقى رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيس ​جمعية تجار زحلة​ ​زياد سعادة​ وعرض معه حركة الأسواق في زحلة، واستمع منه الى صرخة التجار ومعاناتهم واوضاعهم المأساوية نتيجة ما تشهده البلاد من ازمات تطال المواطن في حياته اليومية.

وعرض سعادة للمطران درويش نداء جمعية التجار في ما خص تخفيض ايجارات المحلات ومسألة تقسيط المستحقات ل​وزارة المالية​ والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والرسوم البلدية، حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات في المدينة وحفاظاً على العاملين فيها.

واعرب المطران درويش عن تفهمه لصرخة التجار وتمنى على المالكين تخفيض الإيجارات في هذه المرحلة بدءاً من الجمعية الخيرية الكاثوليكية، وناشد وزير المالية ورئيس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ورئيس البلدية التجاوب مع مطالب التجار في هذه الظروف الحرجة.