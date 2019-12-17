نقيب الصيادلة: الصيدليات تتعرض يوميا للسرقات ولا يوجد أدوية مزورة فيها

لفت نقيب الصيادلة ​غسان الامين​، إلى أنّ "​الصيدليات​ تتعرّض يوميا للسرقات، ويجب أن يكون هناك تنسيق مع البلديات و​وزارة الداخلية والبلديات​ للقيام أقلّه بدوريّات سيّارة أو أيّ إجراءات لزيادة المراقبة".

وشدّد في مداخلة إذاعيّة، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، على أنّ "الدواء ليس سلعة تجاريّة ولا يخضع للعرض والطلب، ودور الصيدلي الحد من استخدام الدواء، وليس زيادرة البيع لتحقيق ربح إضافي".

وبيّن الأمين "أنّنا كنقابة، نقوم بتفتيش مركّز مع ​وزارة الصحة العامة​، ونقوم بدوريات مستمرّة، ولا يوجد دواء مزوّر في الصيدليات"، مركّزًا على أنّ "هناك مستوصفات غير مرخّصة، قد تقوم بتهريب ​الأدوية​، وهي تتاجر بالناس".