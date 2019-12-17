لفت نقيب الصيادلة غسان الامين، إلى أنّ "الصيدليات تتعرّض يوميا للسرقات، ويجب أن يكون هناك تنسيق مع البلديات ووزارة الداخلية والبلديات للقيام أقلّه بدوريّات سيّارة أو أيّ إجراءات لزيادة المراقبة".
وشدّد في مداخلة إذاعيّة، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، على أنّ "الدواء ليس سلعة تجاريّة ولا يخضع للعرض والطلب، ودور الصيدلي الحد من استخدام الدواء، وليس زيادرة البيع لتحقيق ربح إضافي".
وبيّن الأمين "أنّنا كنقابة، نقوم بتفتيش مركّز مع وزارة الصحة العامة، ونقوم بدوريات مستمرّة، ولا يوجد دواء مزوّر في الصيدليات"، مركّزًا على أنّ "هناك مستوصفات غير مرخّصة، قد تقوم بتهريب الأدوية، وهي تتاجر بالناس".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: الصيدليات تتعرض يوميا للسرقات ولا يوجد أدوية مزورة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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