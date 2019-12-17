لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّه "يبدو أنّ القرار اتُخذ بإدخال البلد في حالة فوضى وفراغ، بتواطؤ أو عجز أبنائه، وبفشل مريع لنظامه السياسي الطائفي".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا مبادرات، لا وساطات، لا تنازلات، لا أفق، وتبقى المكابرة وتنتصر الكيديّة ويفقر الشعب وينهار الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: يبدو أن القرار اتخذ بإدخال البلد في حالة فوضى وفراغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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