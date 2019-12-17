الحريري دانت الإساءة للرموز الدينية والإعتداء على خيم الحراك والمرافق العامة

دانت النائب ​بهية الحريري​ في بيان "اي اساءة او تطاول على الرموز الدينية، كما نرفض الاعتداء على ساحات وخيم الاعتصام والحراك وعلى المرافق والممتلكات العامة"، مستنكرة "ما شهدته ​مدينة صيدا​ من اعتداء على خيم الحراك في ساحة ايليا من قبل بعض الأشخاص الذين تستروا بشعارات مذهبية وهم بذلك يسيئون الى ما يربط صيدا بجوارها من علاقة اهل واخوة وعيش مشترك".

وأكدت أن "صيدا التي تتمسك بحق المواطنين بالتعبير السلمي والحضاري وهي اثبتت ذلك منذ بدء ​الانتفاضة​ الشعبية ترفض اية محاولات لإستهداف هذا الحق كما ترفض محاولة البعض أخذ المدينة الى التصادم والفوضى والى مشاهد كالتي شهدتها فجر اليوم من اعمال تخريب وتكسير لمنشآت ومرافق عامة في وسط المدينة التجاري وهي اعمال مدانة ومستنكرة"، مشددة على "ضرورة تحلي الجميع بالوعي لدقة وخطورة المرحلة التي يمر بها ​لبنان​".

وجددت التأكيد على "تمسك صيدا بمرجعية ​الدولة​ ومؤسساتها وسيادة القانون الذي يحفظ حقوق الجميع"، داعية "​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية التي اثبتت طيلة الفترة الماضية حرصها على صيانة حرية الرأي والتعبير السلمي لجميع المواطنين الى ملاحقة وتوقيف كل من يعتدي على هذه الحرية وكل من يعتدي على المرافق العامة والخاصة ، وكل من يسيء الى السلم الأهلي في المدينة وجوارها لأن أمنهما كما عيشهما واحد".