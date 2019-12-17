وقفة لحراك النبطية احتجاجا على تحطيم وتكسير خيمته ليلا

نظم حراك ​النبطية​ وقفة احتجاجية على تحطيم وتكسير خيمته بالقرب من ​السراي الحكومي​ في النبطية وذلك بحضور المعتصمين الذين رددوا "نبطية قومي قومي ضحي بمجلس وحكومي"، وقدبثوا الاغاني والاناشيد الوطنية، مستنكرين تحطيم الخيمة وتكسيرها.

والقى احمد داغر كلمة قال فيها "لن تثنينا هذه الالاعيب وسنبقى في الساحة نرفع شعار ​الانتفاضة​ لاسترداد الاموال المنهوبة والغاء حكم المصرف الذي يحجز اموال المودعين في البنوك، وعمد عدد من النسوة لقطع الطريق لدقيقة واحد وسط تدابير امنية للجيش و​قوى الامن الداخلي​".