البزري: سلامة كافة مكونات الحراك في ساحة إيليا هي من سلامة وأمن المدينة

إعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ أن "سلامة وأمن كافة مكونات الحراك الصيداوي في ساحة إيليا هي من سلامة وأمن ​مدينة صيدا​"، مديناً "الأعمال التخريبية الذي تعرض له هذا الحراك من بعض المتسللين ليلاً".

ودعا في بيان ​القوى الأمنية​ إلى "القيام بواجبها الحقيقي في معاقبة ومحاسبة الفاعلين"، مشيراً إلى "ضرورة إستمرار وتطوير أنشطة الحراك في ساحة إيليا لأنها تُعبّر عن رغبة حقيقية في التغيير وتعكس حقيقة مزاج المدينة الداعي إلى رفض كافة أشكال ​الفساد​ والهدر والمُطالب بضرورة إعادة بناء ​الدولة​ الحديثة بعيداً عن العصبيات المذهبية والطائفية وعن المحسوبيات"، محذراً من أن "التعامل مع مدينة صيدا يجب أن يكون بحجم دورها الوطني، وبحجم تفاعلها مع محيطها وعراقتها في مختلف القضايا الوطنية والعروبية والإصلاحية والإجتماعيةط.